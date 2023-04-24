Best performances (3 IP Minimum)
|Player
|IP
|K
|Sv
|W
|CG
|ER
|Wk
|HA
|Taylor Weber, Metro-East Lutheran (vs East St. Louis, 4/19)
|4.13
|11
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|Alyse Monken, Breese Central (vs Murphysboro, 4/22)
|7.0
|14
|0
|1
|1
|0
|3
|0
|Mia Miller, Waterloo (vs Civic Memorial, 4/19)
|7.0
|13
|0
|1
|1
|2
|1
|5
|Olivia Geralds, Red Bud (vs Columbia, 4/19)
|7.0
|10
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Audrey Clark, Mater Dei (vs Breese Central, 4/19)
|7.0
|10
|0
|1
|1
|0
|2
|2
|Audrey Clark, Mater Dei (vs Edwardsville, 4/22)
|7.0
|6
|0
|1
|1
|0
|0
|6
|Erin Harpstrite, Wesclin (vs Dupo, 4/19)
|7.0
|10
|0
|1
|1
|3
|2
|4
|Erin Harpstrite, Wesclin (vs Gibault, 4/17)
|6.0
|4
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|Marissa Thomas, Collinsville (vs Granite City, 4/18)
|7.0
|7
|0
|1
|1
|1
|1
|6
|Sophie Parkerson, Highland (vs Granite City, 4/20)
|6.0
|7
|0
|1
|1
|1
|1
|4
|Olivia Hemmerle, Belleville East (vs Jerseyville, 4/22)
|5.0
|5
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|Kaylyn Cragen, Okawville (vs New Athens, 4/17)
|7.0
|6
|0
|1
|1
|3
|0
|8
|Nicole Edmiaston, Freeburg (vs Carbondale, 4/19)
|6.0
|7
|0
|1
|1
|2
|1
|4
|Audrey Clark, Mater Dei (vs Gillespie, 4/17)
|7.0
|8
|0
|1
|1
|2
|3
|3
|Olivia Hemmerle, Belleville East (vs Belleville West, 4/18)
|7.0
|5
|0
|1
|1
|0
|2
|3
|Aaralynn Ranck, Marissa (vs Dupo, 4/18)
|7.0
|3
|0
|1
|1
|2
|0
|5
|Calista Stahlhut, Roxana (vs Metro-East Lutheran, 4/17)
|5.0
|11
|0
|1
|1
|1
|3
|4
|Olivia Geralds, Red Bud (vs Okawville, 4/18)
|7.0
|2
|0
|1
|1
|1
|1
|4
|Samantha Roulanaitis, Freeburg (vs Roxana, 4/18)
|5.0
|3
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Samantha Roulanaitis, Freeburg (vs Newton, 4/21)
|6.0
|5
|0
|1
|1
|2
|1
|7