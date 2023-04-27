Best performances (1 IP Minimum)
|Player
|IP
|K
|Sv
|W
|CG
|ER
|Wk
|HA
|Mylie LaFore, Freeburg (vs New Athens)
|5.0
|3
|0
|1
|1
|0
|0
|4
|Delaney Hess, Triad (vs Waterloo)
|6.0
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|Sophia Donoho, Highland (vs Mascoutah)
|5.0
|3
|0
|1
|1
|0
|2
|2
|Avery Hamilton, Edwardsville (vs Columbia)
|6.0
|2
|0
|1
|0
|0
|2
|4
|Audrey Clark, Mater Dei (vs Red Bud)
|7.0
|7
|0
|1
|1
|7
|5
|7
|Avery Grenzebach, Father McGivney (vs Granite City)
|6.0
|9
|0
|0
|1
|5
|1
|12
|Ashlyn Brown, Jerseyville (vs Civic Memorial)
|6.2
|3
|0
|0
|1
|1
|2
|8
|Aiden Dintelman, Waterloo (vs Triad)
|7.0
|3
|0
|0
|1
|4
|0
|14
|Emily Webb, Columbia (vs Edwardsville)
|2.0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|Marley Fox, Edwardsville (vs Columbia)
|2.0
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|4
|Harlie Rainbolt, Columbia (vs Edwardsville)
|4.0
|0
|0
|0
|0
|6
|0
|10
|Kaylee Asher, Belleville West (vs Nashville)
|2.1
|1
|0
|0
|0
|4
|1
|7
|Kayla Conner, Belleville West (vs Nashville)
|3.2
|3
|0
|0
|0
|9
|2
|11